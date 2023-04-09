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«Даллас» в серии буллитов обыграл «Вегас»

«Даллас» в серии буллитов обыграл «Вегас»
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В Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев льда в серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте встречи — отличился Бретт Хауден, выведя «Вегас» вперёд. На 33-й минуте Йоэль Кивиранта сравнял счёт. Больше до завершения основного времени матча зрители голов не увидели. Дополнительная пятиминутка также не выявила победителя, матч перешёл в серию буллитов, где победу одержал «Даллас». Победный бросок на счету Роопе Хинца.

«Даллас» одержал третью победу подряд, «Вегас» потерпел второе поражение в последних трёх матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 22:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Колесар, Хаттон) – 14:21 (5x5)   1:1 Кивиранта (Факса, Харли) – 32:59 (5x5)   2:1 Хинц – 65:00
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