«Даллас» в серии буллитов обыграл «Вегас»

В Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев льда в серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте встречи — отличился Бретт Хауден, выведя «Вегас» вперёд. На 33-й минуте Йоэль Кивиранта сравнял счёт. Больше до завершения основного времени матча зрители голов не увидели. Дополнительная пятиминутка также не выявила победителя, матч перешёл в серию буллитов, где победу одержал «Даллас». Победный бросок на счету Роопе Хинца.

«Даллас» одержал третью победу подряд, «Вегас» потерпел второе поражение в последних трёх матчах.