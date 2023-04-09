Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

25 сейвов Просветова помогли «Аризоне» прервать девятиматчевую серию поражений

25 сейвов Просветова помогли «Аризоне» прервать девятиматчевую серию поражений
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Кристиан Фишер, Лоусон Круз, Клейтон Келлер, Матиас Маччелли и Барретт Хэйтон. Российский нападающий Иван Просветов отразил 25 бросков.

За «Анахайм» дубль оформил Адам Хенрик и по разу отличились Райан Строум и Макс Джонс.
Таким образом, «Аризона» прервала серию поражений из девяти матчей. «Анахайм», в свою очередь, потерпел десятое поражение подряд.

В следующем матче «Аризона» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Анахайм» проведёт матч с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Фишер (Мозер, Макбэйн) – 12:12 (5x5)   1:1 Хенрик (Строум, Фаулер) – 14:21 (5x5)   2:1 Круз (Бойд, Сёдерстрём) – 26:33 (5x4)   3:1 Келлер (Шмальц, Мозер) – 29:06 (5x5)   3:2 Строум (Джонс, Грант) – 32:01 (5x5)   3:3 Хенрик (Строум, Зеграс) – 45:46 (5x4)   3:4 Джонс (Грант) – 58:06 (5x5)   4:4 Маччелли (Келлер, Шмальц) – 59:25 (6x5)   5:4 Хэйтон (Маччелли, Вялимяки) – 64:00 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023