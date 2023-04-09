25 сейвов Просветова помогли «Аризоне» прервать девятиматчевую серию поражений

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Кристиан Фишер, Лоусон Круз, Клейтон Келлер, Матиас Маччелли и Барретт Хэйтон. Российский нападающий Иван Просветов отразил 25 бросков.

За «Анахайм» дубль оформил Адам Хенрик и по разу отличились Райан Строум и Макс Джонс.

Таким образом, «Аризона» прервала серию поражений из девяти матчей. «Анахайм», в свою очередь, потерпел десятое поражение подряд.

В следующем матче «Аризона» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Анахайм» проведёт матч с «Колорадо Эвеланш».