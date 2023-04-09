25 сейвов Просветова помогли «Аризоне» прервать девятиматчевую серию поражений
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
В составе победителей отличились Кристиан Фишер, Лоусон Круз, Клейтон Келлер, Матиас Маччелли и Барретт Хэйтон. Российский нападающий Иван Просветов отразил 25 бросков.
За «Анахайм» дубль оформил Адам Хенрик и по разу отличились Райан Строум и Макс Джонс.
Таким образом, «Аризона» прервала серию поражений из девяти матчей. «Анахайм», в свою очередь, потерпел десятое поражение подряд.
В следующем матче «Аризона» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Анахайм» проведёт матч с «Колорадо Эвеланш».
НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Фишер (Мозер, Макбэйн) – 12:12 (5x5) 1:1 Хенрик (Строум, Фаулер) – 14:21 (5x5) 2:1 Круз (Бойд, Сёдерстрём) – 26:33 (5x4) 3:1 Келлер (Шмальц, Мозер) – 29:06 (5x5) 3:2 Строум (Джонс, Грант) – 32:01 (5x5) 3:3 Хенрик (Строум, Зеграс) – 45:46 (5x4) 3:4 Джонс (Грант) – 58:06 (5x5) 4:4 Маччелли (Келлер, Шмальц) – 59:25 (6x5) 5:4 Хэйтон (Маччелли, Вялимяки) – 64:00 (3x3)
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