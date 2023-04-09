Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

20 сейвов Самсонова помогли «Торонто» разгромить «Монреаль»

20 сейвов Самсонова помогли «Торонто» разгромить «Монреаль»
Аудио-версия:
Комментарии

В Торонто (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 7:1 (2:0, 2:1, 3:0).

Счёт в матче был открыт на десятой минуте — отличился Митчелл Марнер, выведя «Торонто» вперёд. На 16-й минуте Джон Таварес удвоил преимущество «Торонто» в счёте.

На старте второго периода усилиями Джонатана Ковачевича «Монреалю» удалось отыграть одну шайбу, однако всего через полторы минуты преимущество «Торонто» вновь выросло — отличился Вильям Нюландер. На 25-й минуте в ворота «Монреаля» залетела ещё одна шайба — Марнер оформил дубль.

На 47-й минуте дубль оформил уже Таварес, а на 54-й минуте отличился Остон Мэттьюс. Точку в матче на 57-й минуте поставил Майкл Бантинг — 7:1.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов провёл на льду 58 минут и 50 секунд, совершив 20 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Марнер (Мэттьюс, Густафссон) – 09:08 (5x4)   2:0 Таварес (Марнер, О'Райлли) – 15:16 (5x4)   2:1 Ковачевич (Мэтисон, Судзуки) – 22:28 (5x5)   3:1 Нюландер (О'Райлли) – 23:56 (5x5)   4:1 Марнер (Бантинг, Мэттьюс) – 24:52 (5x5)   5:1 Таварес (О'Райлли, Густафссон) – 46:01 (5x4)   6:1 Мэттьюс – 53:51 (5x5)   7:1 Бантинг (Мэттьюс, Густафссон) – 56:50 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023