20 сейвов Самсонова помогли «Торонто» разгромить «Монреаль»

В Торонто (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 7:1 (2:0, 2:1, 3:0).
Счёт в матче был открыт на десятой минуте — отличился Митчелл Марнер, выведя «Торонто» вперёд. На 16-й минуте Джон Таварес удвоил преимущество «Торонто» в счёте.
На старте второго периода усилиями Джонатана Ковачевича «Монреалю» удалось отыграть одну шайбу, однако всего через полторы минуты преимущество «Торонто» вновь выросло — отличился Вильям Нюландер. На 25-й минуте в ворота «Монреаля» залетела ещё одна шайба — Марнер оформил дубль.
На 47-й минуте дубль оформил уже Таварес, а на 54-й минуте отличился Остон Мэттьюс. Точку в матче на 57-й минуте поставил Майкл Бантинг — 7:1.
Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов провёл на льду 58 минут и 50 секунд, совершив 20 сейвов.
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