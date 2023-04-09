Вудкрофт: Макдэвид вошёл в элитный клуб хоккея, и нам довелось увидеть это своими глазами

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (6:1) высказался о достижении капитана свой команды Коннора Макдэвида, который достиг отметки в 150 очков в этой регулярке.
«Он особенный игрок. Вошёл в элитный клуб хоккея, и нам довелось увидеть это своими глазами. Это особенный момент для команды и лично для него», — заявил Вудкрофт.
Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка в матче с «Сан-Хосе» и стал первым игроком за последние 27 лет со 150 очками в сезоне НХЛ. В сезоне 1995/1996 подобную планку преодолел легендарный канадский нападающий Марио Лемье.
В активе Макдэвида в этом сезоне 151 (64+87) очко в 80 матчах. В этом столетии только Александру Овечкину удавалось забить больше голов за одну регулярку — в сезоне-2007/2008 россиянин забросил 65 шайб. Сейчас «Эдмонтон» провёл 80 матчей, и в распоряжении Макдэвида есть ещё две встречи, чтобы побить рекорд Овечкина.
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