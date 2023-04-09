Младший брат Джека Хьюза подписал контракт новичка с «Нью-Джерси»
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19-летний защитник Люк Хьюз, младший брат нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Джека Хьюза, подписал контракт новичка с клубом из Ньюарка.
Сообщается, что дебют Люка Хьюза за «дьяволов» может состояться уже в ближайшей игре команды с «Баффало Сэйбрз» в ночь с 11 на 12 апреля.
«Это был долгий путь. Это была моя мечта со времён, когда я ещё был ребёнком, и оказаться в одной раздевалке со своим братом по-настоящему особенно… Я жду не дождусь когда окажусь там.
Думаю, это нереально круто быть на льду с ним. То, как меня приняли партнёры по команде, было невероятно», — приводит слова Люка Хьюза NHL.com.
Люк Хьюз был выбран «Нью-Джерси» под общим четвёртым номером на драфте НХЛ — 2021. Последние два сезона он выступал за Университет Мичигана в NCAA.
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