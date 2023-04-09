«Анахайм» установил антирекорд НХЛ по нанесённым по его воротам броскам за сезон

Этой ночью был сыгран очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Аризона Койотс» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В этой встрече «койоты» нанесли по воротам голкипера «Дакс» 39 бросков. Этот результат вывел «Анахайм» на первое место в истории НХЛ по количеству бросков, допущенных по своим воротам на протяжении одного сезона — 3089.

Предыдущий антирекорд принадлежал «Сан-Хосе Шаркс», по воротам которого в сезоне-1992/1993 было нанесено 3080 бросков.

«Анахайм» потерпел десятое поражение подряд. Калифорнийский клуб идёт последним в Тихоокеанском дивизионе и одним из первых лишился шансов на выход в плей-офф.