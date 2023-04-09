Защитник «Анахайма» Фаулер в матче с «Аризоной» установил рекорд НХЛ по времени на льду

Этой ночью был сыгран очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Аризона Койотс» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
В этом матче защитник «уток» Кэм Фаулер установил рекорд лиги по продолжительности пребывания на льду в одной игре. В общей сложности он сыграл 38 минут и 55 секунд.
Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Деннису Уайдману, который он установил, играя за «Калгари», в сезоне-2013/2014 (38.05).
Отметим, что статистика по проведённому времени на льду ведётся в НХЛ с сезона-1997/1998.
Тем не менее игра Фаулера не помогла «Дакс» избежать десятого поражения подряд. Калифорнийский клуб идёт последним в Тихоокеанском дивизионе и одним из первых лишился шансов на выход в плей-офф.
- 9 апреля 2023
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