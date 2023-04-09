Главный тренер «Ак Барса»: я до Тарасова не дорос — я Билялетдинов

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-1 в серии) ответил на вопрос о сравнении с легендарными тренерами Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.
«Я в одном ряду с Тарасовым и Тихоновом? Нет, я до Тарасова не дорос – я Билялетдинов. Мои слова в раздевалке? Я всегда говорю искренне, то, что чувствую, то и говорю. Не стесняюсь говорить ребятам те слова, которые они хотят слышать. Это нормально, потому что они достойны того. Я не поднимаю им хвосты. Я знаю, что и как они делают», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.
- 9 апреля 2023
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