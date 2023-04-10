Бочаров: сломанные планшетки Брагина в финале Баффало — реальность

Форвард «Амура» и чемпион мира среди молодёжных команд Станислав Бочаров в интервью «Чемпионату» вспомнил подробности победного турнира МЧМ-2011 в Баффало.
«Было очень тяжело, мы играли две игры подряд в плей-офф [четвертьфинал и полуфинал], было другое расписание, но вытащили тяжёлые игры за счёт характера. У нас была очень сплочённая команда, хороший коллектив.
Сломанные планшетки в перерыве финала — миф или реальность? Реальность. Брагин пытался нас стимулировать, привести в чувство, потому что тяжело отыгрываться, но у нас была сплочённая команда, которая понимала, где мы и за что играем. Всё так совпало, что и командный фактор, и человеческий фактор, и желание — всё было вместе», — сказал Бочаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
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