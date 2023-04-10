Р. Ротенберг: СКА контролировал игру и полностью переиграл ЦСКА по многим компонентам

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал крупное поражение в пятом матче серии финала Запада с ЦСКА (3:7, 2-3).
«Хорошее начало сегодня, полностью контролировали игру. Допустили ошибки, которые не должны допускать. По статистике это наша лучшая встреча, но играем с очень хорошим соперником, у них было два момента — два гола. Пытались переломить, вытащить, не забили хорошие моменты. Работаем дальше.
Как в футбол играют все, а выигрывают немцы, так и в хоккей играют все, а побеждает ЦСКА? Немцы тоже проигрывали, они же не всегда выигрывают? Последний чемпионат выиграла Аргентина. Здесь всё зависит только от нас. Да, мастеровитые ребята у соперника, хорошая реализация. У нас много хорошего в этой игре, полностью переиграли по многим компонентам — вбрасывания, броски, голевые моменты, единоборства. Умеем это делать, вернёмся сильнее, мы не раз это делали. Добавим, улучшим, что можно поменять. Вернёмся в следующей игре новорождёнными. У нас такой путь», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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