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«Даллас» на выезде разгромил «Детройт»

«Даллас» на выезде разгромил «Детройт»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 6:1.

На пятой минуте игры Роопе Хинц вывел гостей вперёд с передач Томаса Харли и Джейсона Робертсона. Через 3 минуты Эса Линделль удвоил преимущество «Далласа». До конца первого периода Тай Делландреа смог забить третий гол «Старз» в этой игре.

Во втором периоде «Даллас» смог забросить три шайбы, «Детройт» отличился один раз. Автором единственной шайбы «Ред Уингз» в матче стал Дэвид Перрон.

В третьем отрезке игры команды не отметились голами — 6:1 в пользу «Далласа».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Харли, Робертсон) – 04:53 (5x5)   0:2 Линделль (Хинц, Робертсон) – 07:59 (5x5)   0:3 Делландреа (Доми, Сегин) – 12:10 (5x5)   0:4 Робертсон (Хинц, Хейсканен) – 20:55 (5x4)   0:5 Павелски (Миллер, Хинц) – 23:37 (5x5)   0:6 Бенн (Миллер, Джонстон) – 34:19 (5x5)   1:6 Перрон (Ларкин) – 36:50 (5x5)
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