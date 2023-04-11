«Даллас» на выезде разгромил «Детройт»
Поделиться
В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 6:1.
На пятой минуте игры Роопе Хинц вывел гостей вперёд с передач Томаса Харли и Джейсона Робертсона. Через 3 минуты Эса Линделль удвоил преимущество «Далласа». До конца первого периода Тай Делландреа смог забить третий гол «Старз» в этой игре.
Во втором периоде «Даллас» смог забросить три шайбы, «Детройт» отличился один раз. Автором единственной шайбы «Ред Уингз» в матче стал Дэвид Перрон.
В третьем отрезке игры команды не отметились голами — 6:1 в пользу «Далласа».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Харли, Робертсон) – 04:53 (5x5) 0:2 Линделль (Хинц, Робертсон) – 07:59 (5x5) 0:3 Делландреа (Доми, Сегин) – 12:10 (5x5) 0:4 Робертсон (Хинц, Хейсканен) – 20:55 (5x4) 0:5 Павелски (Миллер, Хинц) – 23:37 (5x5) 0:6 Бенн (Миллер, Джонстон) – 34:19 (5x5) 1:6 Перрон (Ларкин) – 36:50 (5x5)
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
04:56
-
04:55
-
04:48
-
04:41
-
04:37
-
03:24
-
02:55
- 10 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:29
-
23:07
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:48
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:32
-
22:21
-
22:05
-
21:56
-
21:18
-
21:06
-
21:01
-
20:53
-
20:23
-
20:09
-
20:00
-
19:44
-
19:20
-
18:49
-
18:38
Партнерский контент