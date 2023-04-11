«Даллас» на выезде разгромил «Детройт»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 6:1.

На пятой минуте игры Роопе Хинц вывел гостей вперёд с передач Томаса Харли и Джейсона Робертсона. Через 3 минуты Эса Линделль удвоил преимущество «Далласа». До конца первого периода Тай Делландреа смог забить третий гол «Старз» в этой игре.

Во втором периоде «Даллас» смог забросить три шайбы, «Детройт» отличился один раз. Автором единственной шайбы «Ред Уингз» в матче стал Дэвид Перрон.

В третьем отрезке игры команды не отметились голами — 6:1 в пользу «Далласа».