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«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Айлендерс» и прервал шестиматчевую серию поражений

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Айлендерс» и прервал шестиматчевую серию поражений
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе хозяев отличились Дилан Строум (дважды), Расмус Сандин, Крэйг Смит и Том Уилсон. Российский нападающий Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Александр Алексеев также завершил матч с коэффициентом полезноси «-1». Форвард Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы.

За «Айлендерс» забивали Хадсон Фэшинг и Кейси Сизикас. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 20 сейвов.

Таким образом, «Вашингтон» прервал шестиматчевую серию поражений. «Айлендерс», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз», а «Айлендерс» встретится с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Строум (Карлсон) – 00:36 (5x5)   2:0 Сандин (Смит, Бекстрём) – 01:03 (5x5)   3:0 Смит (Фехервари) – 13:13 (5x5)   3:1 Фэшинг (Клаттербак, Добсон) – 54:52 (5x5)   4:1 Уилсон – 55:44 (en)   4:2 Сизикас (Хорват, Ахо) – 56:43 (6x5)   5:2 Строум (Шири, Уилсон) – 58:50 (en)
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