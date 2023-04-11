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«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Айлендерс» и прервал шестиматчевую серию поражений

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе хозяев отличились Дилан Строум (дважды), Расмус Сандин, Крэйг Смит и Том Уилсон. Российский нападающий Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Александр Алексеев также завершил матч с коэффициентом полезноси «-1». Форвард Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы.

За «Айлендерс» забивали Хадсон Фэшинг и Кейси Сизикас. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 20 сейвов.

Таким образом, «Вашингтон» прервал шестиматчевую серию поражений. «Айлендерс», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз», а «Айлендерс» встретится с «Монреаль Канадиенс».