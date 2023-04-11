«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Айлендерс» и прервал шестиматчевую серию поражений

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе хозяев отличились Дилан Строум (дважды), Расмус Сандин, Крэйг Смит и Том Уилсон. Российский нападающий Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Александр Алексеев также завершил матч с коэффициентом полезноси «-1». Форвард Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы.
За «Айлендерс» забивали Хадсон Фэшинг и Кейси Сизикас. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 20 сейвов.
Таким образом, «Вашингтон» прервал шестиматчевую серию поражений. «Айлендерс», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз», а «Айлендерс» встретится с «Монреаль Канадиенс».
- 11 апреля 2023
-
04:56
-
04:55
-
04:48
-
04:41
-
04:37
-
03:24
-
02:55
- 10 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:29
-
23:07
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:48
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:32
-
22:21
-
22:05
-
21:56
-
21:18
-
21:06
-
21:01
-
20:53
-
20:23
-
20:09
-
20:00
-
19:44
-
19:20
-
18:49
-
18:38