Генеральный менеджер «Авангарда» высказался о переговорах с Ткачёвым и Толчинским

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин высказался о переговорах с нападающими Владимиром Ткачёвым и Сергеем Толчинским.
«Клиенты Шуми Бабаева — лидеры в команде. На сегодняшний день что у Владимира Эдуардовича Ткачёва, что у Сергея Толчинского статус неограниченно свободных агентов. Люди вправе выйти на рынок и сами определять свою судьбу. Естественно, они будут ждать предложения как из КХЛ, так и из НХЛ. Этот вариант тоже нельзя исключать.
Я общался и с Сергеем, и с Володей, и с Шуми. У нас есть диалог, но говорить о том, что мы пришли к какому-то консенсусу, пока рано. Но я надеюсь, что мы найдём общий язык.
Предложим Толчинскому и Ткачёву всё, что они попросят, или есть ограничения? Я думал, вы сейчас суммы спросите. Потолок есть потолок. Есть выбор: есть Ткачёв, есть Толчинский. Вы должны прекрасно понимать, что они сегодня стоят денег — и денег больших. Можно подписать обоих ребят, а что останется на остальную команду. Это переговорный процесс. Я очень надеюсь, что мы найдём общий язык и по одному, и по другому. НО какой-то гарантии давать я не могу. Может быть, тот же Толчинский завтра получит предложение из «Торонто» или ещё откуда-то. Говорить преждевременно. Сейчас мы даже смсками с ним [Бабаевым] переписываемся, мы общаемся с ним каждый день.
Шарипзянов? Я очень надеюсь, что мы в ближайшее время с ним договоримся и не на один год», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
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