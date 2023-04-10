Где продолжат карьеру русские звёзды «Авангарда»? Отвечает агент Толчинского и Ткачёва

Известный агент Шуми Бабаев представляет интересы сразу нескольких ведущих хоккеистов «Авангарда», среди которых нападающие Сергей Толчинский, Владимир Ткачёв и Арсений Грицюк. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Бабаев рассказал, где могут продолжить карьеру его клиенты после вчерашнего вылета «ястребов» из плей-офф, есть ли варианты с НХЛ, а также от чего будет зависеть успех переговоров с омским клубом.
«Авангард» мог выиграть в этом году Кубок Гагарина»
— Как вам выступление «Авангарда» в нынешнем плей-офф КХЛ?
— Я удивлён и разочарован. Понятно, что у меня игроки и в «Авангарде», и в «Ак Барсе». Хочу видеть хороший хоккей, чтобы мои хоккеисты лучше играли в плей-офф, понимая, что потенциал у Омска был гораздо выше. Лично я ждал семь игр в серии, и уже в седьмой встрече было бы более интересно и честно решить исход противостояния. Для Казани честно и нормально выиграть 4-1, они очень грамотно сыграли и заслуженно победили. Пусть в омском клубе разбираются, кто виноват: тренеры или игроки. Это, повторюсь, работа других людей. Если бы я болел за Омск, то был бы недоволен результатом.
— 1-4 в финале конференции – явно не самое серьёзное достижение для нынешнего «Авангарда».
— Конечно. Они могли выиграть в этом году Кубок Гагарина.
— Но главный тренер Михаил Кравец ранее не работал в командах такого уровня. Он трудился в МХЛ, ВХЛ, «Витязе», «Сочи», «Амуре», а это совсем другая история.
— Состав был хороший, ребята могли. Тренеру не хватило опыта, это ясно. По потенциалу состав сильный и способный бороться за первое место. Причём с лучшей стороны выделялись и легионеры, и российские ребята.
«Авангард»
Фото: hawk.ru
«У Ткачёва и Толчинского была в мыслях НХЛ. Надо посмотреть, кто будет главным тренером «Авангарда»
— Ткачёв и Толчинский выходят на рынок неограниченно свободных агентов. Что можете сказать про их будущее?
— Разговоры и интерес со стороны «Авангарда» по поводу продления контрактов с ними идут постоянно. Но мы договорились с ребятами, что до окончания последней игры команды никаких разговоров с нашей стороны не будет. Я всем об этом говорил. Сезон вчера закончился, сейчас ребята отдохнут, они очень сильно расстроены. Два-три дня возьмём паузу, затем начнём разговаривать.
— Логично.
— У них у обоих в мыслях была НХЛ, поэтому нужно будет решить, что с этим делаем. Кроме того, надо посмотреть, кто будет главным тренером «Авангарда».
— От других клубов КХЛ предложения рассматриваете?
— Пока не планируем. Сначала будем определяться между НХЛ и Омском, а потом, исходя из ситуации, начнём подключать другие команды, если нас что-то не устроит. Каждому игроку всё равно нужен тренер, чтобы проводить хорошие сезоны. Оба парня – и Толчинский, и Ткачёв – провели очень хороший сезон. Я доволен их сезоном, у меня нет ни одной претензии и ни одного вопроса. Сергей и Владимир сделали максимум того, что могли, бились до конца. Так что посмотрим, кто будет новым тренером в «Авангарде», какое поступит предложение. Будем дальше двигаться.
«Я с клубом «Авангард» в рабочих отношениях. С Крыловым у меня нет никаких отношений»
— В «Авангарде» неясна ситуация с генеральным менеджером на следующий сезон. Кто сейчас общается с агентами, нынешний генменеджер Рашид Хабибулин?
— Пока, как я понимаю, переговоры ведёт Хабибулин. Он звонит и спрашивает. Я ещё ни с кем никаких переговоров не вёл, но на связь пытается выходить он. Крылов (председатель совета директоров «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») должен официально всё объявить, чтобы для всех стало понятно, кто будет вести переговоры. У меня своё мнение на этот счёт тоже есть и свои мысли о ведении переговоров.
— Какие у вас сейчас отношения с Александром Крыловым? Помнится, раньше были сложные моменты. Сейчас всё в рабочем режиме?
— Я с клубом «Авангард» в рабочих отношениях. С Крыловым у меня нет никаких отношений. Ни я, ни он не пытаемся связаться друг с другом. Есть определённые люди, которые должны решать эти вопросы. Это не дело председателя совета директоров клуба вести переговоры с агентами. Поэтому у меня никаких отношений с ним нет, у меня есть рабочие отношения с клубом. Причём с определёнными людьми разные отношения. От этого будут зависеть качество и итог переговоров. От того, кто и как с противоположной стороны будет их вести.
Сергей Толчинский
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
«По Грицюку с нами постоянно на связи «Нью-Джерси»
— Ещё один ваш яркий клиент – нападающий Арсений Грицюк. Он ограниченно свободный агент с заканчивающимся контрактом. Какие новости по нему?
— С нами постоянно на связи «Нью-Джерси» (Грицюк задрафтован «дьяволами» в пятом раунде драфта 2019 года под общим 129-м номером. – Прим. «Чемпионата»), они хотят, чтобы он уехал туда. Мы будем с ним сейчас плотно решать этот вопрос. Нам надо понять, готов ли Арсений. Желание, конечно, есть и у меня, и у него. Но надо всё трезво оценить и понять, пойдёт ли это на пользу игроку.
— «Авангард» постоянно выходит с предложением о продлении контракта?
— Да. Права в КХЛ у «Авангарда». Если Арсений не уедет в НХЛ, то либо мы договоримся с омичами о контракте, либо они будут делать квалификационное предложение, а другие клубы уже перебивать его и выкупать.
— Кто ещё из хоккеистов у вас сейчас в системе «Авангарда»?
— У меня ещё есть молодые игроки. Есть Егор Сердюк. Там была такая ситуация, что ему то давали играть, то не давали. Надо посмотреть, на что рассчитывать, какое к нему будет отношение и какие мысли. Есть Никита Михайлов. По нему то же самое. Думаю, они, наверное, не будут его оставлять в команде, придётся ему искать другое место работы.
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