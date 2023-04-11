Генменеджер «Авангарда»: Шулак провёл хороший сезон, но рано говорить, что он уже у нас

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин прокомментировал слухи о возможном подписании контракта с чешским защитником «Адмирала» Либором Шулаком.

«Шулака активно сватают в «Авангард»? Думаю, это связано с тем, что я очень долго работал в Чехии в своё время. В принципе, Шулак провёл хороший сезон, к нему есть немаленький интерес отовсюду, но говорить, что он в «Авангарде» — преждевременно. То же самое и по Валентину Пьянову.

Подписывать четырёх легионеров на сезон? Не знаю, насколько это логично, но точно невыгодно. Платить всем деньги, но один во время матчей будет отдыхать — это не совсем правильно. Иностранцы — высококвалифицированные игроки, и отсутствие одного в заявке создаст проблему для тренера», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.