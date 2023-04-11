Андрей Мартемьянов прокомментировал уход с поста главного тренера «Сибири»

Российский специалист Андрей Мартемьянов прокомментировал уход из «Сибири». Сегодня, 11 апреля, он покинул пост главного тренера новосибирского клуба.

«Хотел бы поблагодарить руководство клуба за то, что доверили команду. В трудную минуту поддержали и помогли мне. Эти два года, проведённые в «Сибири», навсегда останутся в моём сердце. Хотел бы поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку нашего коллектива, который старался, бился, играл для них. В тяжёлые минуты нас гнали вперёд. За это я им очень благодарен. Огромное спасибо всем сотрудникам клуба за помощь и отзывчивость. Благодарю парней, с которыми за два года меня судьба столкнула. Желаю им прогресса, хороших матчей и результатов. Клубу «Сибирь» желаю процветания, стабильности и всего самого наилучшего», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт клуба.

Напомним, специалист провёл в «Сибири» два сезона, в каждом из который команда занимала шестое место в Восточной конференции и выходила в плей-офф. Тем не менее новосибирцы ни разу не смогли преодолеть стадию первого раунда.

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