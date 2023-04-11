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Андрей Мартемьянов прокомментировал уход с поста главного тренера «Сибири»

Андрей Мартемьянов прокомментировал уход с поста главного тренера «Сибири»
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Российский специалист Андрей Мартемьянов прокомментировал уход из «Сибири». Сегодня, 11 апреля, он покинул пост главного тренера новосибирского клуба.

«Хотел бы поблагодарить руководство клуба за то, что доверили команду. В трудную минуту поддержали и помогли мне. Эти два года, проведённые в «Сибири», навсегда останутся в моём сердце. Хотел бы поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку нашего коллектива, который старался, бился, играл для них. В тяжёлые минуты нас гнали вперёд. За это я им очень благодарен. Огромное спасибо всем сотрудникам клуба за помощь и отзывчивость. Благодарю парней, с которыми за два года меня судьба столкнула. Желаю им прогресса, хороших матчей и результатов. Клубу «Сибирь» желаю процветания, стабильности и всего самого наилучшего», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт клуба.

Напомним, специалист провёл в «Сибири» два сезона, в каждом из который команда занимала шестое место в Восточной конференции и выходила в плей-офф. Тем не менее новосибирцы ни разу не смогли преодолеть стадию первого раунда.

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