Вайсфельд: Радулову без разницы, кого обыгрывать в финале Кубка Гагарина — ЦСКА или СКА

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мыслями о возможном сопернике «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина. Специалист рассказал, что лидеру казанцев Александру Радулову будет неважно, с кем играть в решающей серии.

«С кем «Ак Барсу» предпочтительнее играть в финале? Не вижу каких-то явных аргументов в пользу одного или другого соперника. СКА и ЦСКА — это две сильные команды. У каждой есть свои козыри.

Будет ли у Радулова дополнительная мотивация против ЦСКА? Ему не нужна дополнительная мотивация. У него случайно не было обиды на «Адмирал»? А то он там играл очень мотивированно (смеётся). Да он с любым соперником будет играть так. У него одна мотивация — Кубок Гагарина. Ему без разницы, кого обыгрывать», — сказал Вайсфельд Legalbet.

Напомним, «Ак Барс» выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Авангард» (1-4). Второй финалист турнира определится в серии ЦСКА — СКА (3-2).