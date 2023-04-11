Вайсфельд: Радулову без разницы, кого обыгрывать в финале Кубка Гагарина — ЦСКА или СКА

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мыслями о возможном сопернике «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина. Специалист рассказал, что лидеру казанцев Александру Радулову будет неважно, с кем играть в решающей серии.
«С кем «Ак Барсу» предпочтительнее играть в финале? Не вижу каких-то явных аргументов в пользу одного или другого соперника. СКА и ЦСКА — это две сильные команды. У каждой есть свои козыри.
Будет ли у Радулова дополнительная мотивация против ЦСКА? Ему не нужна дополнительная мотивация. У него случайно не было обиды на «Адмирал»? А то он там играл очень мотивированно (смеётся). Да он с любым соперником будет играть так. У него одна мотивация — Кубок Гагарина. Ему без разницы, кого обыгрывать», — сказал Вайсфельд Legalbet.
Напомним, «Ак Барс» выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Авангард» (1-4). Второй финалист турнира определится в серии ЦСКА — СКА (3-2).
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