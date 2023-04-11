Первый тренер Гусева: проблемы с алкоголем у Никиты? Это очень грязно и неприятно

Первый тренер олимпийского чемпиона Никиты Гусева Геннадий Курдин высказался о выводе хоккеиста из состава СКА.

«Я не нахожусь в коллективе и не могу судить, что происходит. Когда Никита был ребёнком, я знал, в чём причины, где-то ругал и останавливал. Сейчас Гусев — взрослый мужик уже. Сегодняшние разбирательства — внутренняя кухня. Всё всплывет, когда закончатся игры, может быть, а сейчас такое не вынесут. В хоккее всех сажают, когда-то на пике формы, когда-то не очень. Но мне обидно, что его вывели из состава, потому что он мне не чужой человек.

Что касается информации, что у него проблемы с алкоголем, это очень грязно. Это же не сказало руководство СКА, это сказали журналисты. Вы же знаете, как у нас, чуть что — и сразу смешают с грязью. Неприятно. Никита — заслуженный человек, по моему мнению. Выиграл Олимпиаду и внёс в это свой вклад. Люди в одну секунду, не зная ничего, начинают поливать. Да и вообще, в первую очередь на себя посмотрите. Такие все чистенькие и правильные? Все мы живые люди, где-то ошибаемся, где-то ещё что-то. Это жизнь», — приводит слова Курдина «РИА Новости».

В текущем плей-офф Гусев провёл 13 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.