Экс-форвард СКА: у петербуржцев нет ни одного ударного звена, нет лидеров

Бывший форвард СКА Василий Каменев, выигравший в составе ленинградской команды бронзу чемпионата СССР 1987 года, оценил поражение клуба с берегов Невы в матче с ЦСКА (3:7).
«Вообще, непонятно, что произошло. Вроде здорово начали, повели в счёте 2:0, причём впервые такое у СКА. Но потом всё отдали, пропустили кучу шайб. Есть вопросы, конечно, к голкиперу. Да, он вроде не ошибался, но и сильно не выручал. Не так много бросков ЦСКА наносит, а шайбы залетают в большом количестве. Видно, что Николаеву не хватает опыта игр в плей-офф. Тут велика цена ошибки. Вот у СКА Яшкин вышел один на один с голкипером ЦСКА, тот «подтащил». У ворот СКА такого не бывает.
У СКА вообще нет лидеров. В ЦСКА всё время ударно играет первое звено. В последнем матче Григоренко хет-трик сделал, Окулов всё время забивает. Они «вытягивают» команду в таких матчах. У СКА может забить Бардаков, Глотов, то один, то другой. А лидеров, стабильных бомбардиров нет. Вот играли «Ак Барс» и «Авангард». У Казани есть две пятёрки: в одной Радулов решает, в другой — Шипачёв. У ЦСКА — то же самое. А в СКА нет звена, которое может повести за собой команду.
Есть Гусев, Жафяров? Они тоже перестали забивать в матчах плей-офф. В гладком чемпионате очки набирали, как и Яшкин. Но в Кубке Гагарина — совсем другие игры. Тут надо не только мастерство показывать, но и характер. Играть через не могу. Вот этого нет у СКА. Посмотрите на ЦСКА: у них нет паники, каких-то судорожных движений, даже когда соперник ведёт в счёте. Команда знает, что у неё есть люди, которые в решающий момент возьмут игру на себя. Надеюсь, такие найдутся у СКА в шестой игре», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».
Напомним, следующий матч в серии СКА — ЦСКА состоится завтра, 12 апреля, в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.
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