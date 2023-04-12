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Гол Евгения Малкина не помог «Питтсбургу» переиграть «Чикаго»

Гол Евгения Малкина не помог «Питтсбургу» переиграть «Чикаго»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В первом периоде голов забито не было. Только на 29-й минуте Коннор Мёрфи открвл счёт заброшенным шайбам. На 46-й минуте голом ответил российский нападающий Евгений Малкин.

На 23-й секунде третьего периода Бадди Робинсон вновь вывел гостей вперёд. Спустя ещё 26 секунд забил за гостей и Андреас Атанасиу. На 59-й минуте отличился и Тайлер Джонсон. Дэнтон Хайнань забил за хозяев на последней минуте игры. Но потом вновь отличились гости – на этот раз забил Маккензи Энтвистл с передачи российского защитника Никиты Зайцева.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2023, среда. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Мёрфи (Вагнер, Кайзер) – 28:04 (5x5)   1:1 Малкин (Ракелль, Питри) – 45:28 (5x4)   1:2 Робинсон (Джонс, Бьорк) – 50:22 (5x5)   1:3 Атанасиу (Бьорк, Робинсон) – 50:48 (5x5)   1:4 Джонсон (Джонс, Дикинсон) – 58:36 (en)   2:4 Хайнен (Питри, Арчибальд) – 59:22 (5x5)   2:5 Энтвистл (Зайцев, Энглунд) – 59:37 (en)
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