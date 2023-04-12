Гол Евгения Малкина не помог «Питтсбургу» переиграть «Чикаго»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В первом периоде голов забито не было. Только на 29-й минуте Коннор Мёрфи открвл счёт заброшенным шайбам. На 46-й минуте голом ответил российский нападающий Евгений Малкин.

На 23-й секунде третьего периода Бадди Робинсон вновь вывел гостей вперёд. Спустя ещё 26 секунд забил за гостей и Андреас Атанасиу. На 59-й минуте отличился и Тайлер Джонсон. Дэнтон Хайнань забил за хозяев на последней минуте игры. Но потом вновь отличились гости – на этот раз забил Маккензи Энтвистл с передачи российского защитника Никиты Зайцева.