Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Капризова в первом же матче после травмы не помог «Миннесоте» одолеть «Виннипег»

Гол Капризова в первом же матче после травмы не помог «Миннесоте» одолеть «Виннипег»
Аудио-версия:
Комментарии

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Уже на четвёртой минуте матча счёт голам открыл Адам Лаури. На 14-й минуте преимущество гостей удвоил Марк Шайфли. Во втором периоде голов забито не было.

На 42-й минуте российский нападающий Кирилл Капризов забил в своей первой игре после восстановления после травмы. Но на 55-й минуте забил Мэйсон Эпплтон, установив итоговый счёт на табло.

Напомним, Капризов получил травму в прошлом матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против 25-летнего лидера «дикарей», навалившись на него. В текущем сезоне на счету Капризова 75 (40+35) очка в 66 матчах в составе «Миннесоты».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2023, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лаури (Нидеррайтер, Моррисси) – 03:53 (5x5)   0:2 Шайфли (Шмидт, Дюбуа) – 13:10 (5x5)   1:2 Капризов (Клингберг, Юханссон) – 41:59 (5x4)   1:3 Эпплтон (Бэррон, Стенлунд) – 54:06 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023