Гол Капризова в первом же матче после травмы не помог «Миннесоте» одолеть «Виннипег»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.
Уже на четвёртой минуте матча счёт голам открыл Адам Лаури. На 14-й минуте преимущество гостей удвоил Марк Шайфли. Во втором периоде голов забито не было.
На 42-й минуте российский нападающий Кирилл Капризов забил в своей первой игре после восстановления после травмы. Но на 55-й минуте забил Мэйсон Эпплтон, установив итоговый счёт на табло.
Напомним, Капризов получил травму в прошлом матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против 25-летнего лидера «дикарей», навалившись на него. В текущем сезоне на счету Капризова 75 (40+35) очка в 66 матчах в составе «Миннесоты».
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