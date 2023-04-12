Петтерссон стал 11-м игроком в сезоне НХЛ, набравшим 100 очков в этой регулярке

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Ванкувер Кэнакс». После двух периодов счёт в матче равный — 2:2.

В составе гостей результативной передачей отметился шведский нападающий Элиас Петтерссон, для которого это очко стало 100-м в нынешнем сезоне. 24-летний форвард впервые в карьере добрался до данной отметки и стал 11-м игроком в сезоне НХЛ, которому это удалось сделать в текущей регулярке.

Ранее её пересекли форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 151 очко в 80 играх), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 124 в 78), Никита Кучеров («Тампа», 111 в 81), Давид Пастрняк («Бостон», 111 в 81), Мэттью Ткачак («Флорида», 108 в 78), Натан Маккиннон («Колорадо», 107 в 68), Джейсон Робертсон («Даллас», 106 в 80), Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон», 103 в 80), Микко Рантанен («Колорадо», 102 в 79), а также защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 100 в 80).