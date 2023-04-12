Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции

«Виннипег Джетс» удалось досрочно выйти в плей-офф НХЛ. За 81 матч регулярного сезона команда набрал 95 очков и обеспечила себе место в плей-офф. От ближайшего конкурента «Калгари Флэймз» отрыв составил четыре очка.
Таким образом, стали известны все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги от Западной конференции. Помимо «Виннипега», в борьбе за Кубок Стэнли поучаствуют от Западной конференции «Сиэтл Кракен», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс».
В Восточной конференции известны семь команд, которые точно примут участие в плей-офф. «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» уже гарантировали себе участие в соревновании на вылет.
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