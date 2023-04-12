Макдэвид вошёл в топ-15 бомбардиров в истории НХЛ по очкам в одной регулярке

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой игре одержали гости в овертайме со счётом 2:1.
В овертайме исход встречи решил канадский защитник Эван Бушар. Он принёс победу своей команде на второй минуте дополнительного времени после точных передач двух главных бомбардиров лиги Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.
Для Макдэвида это результативное действие стало 152-м в нынешнем сезоне НХЛ. Этот результат помог канадцу выйти на 15-е место в истории лиги по количеству набранных очков (152) в одной регулярке, повторив результат легендарного Фила Эспозито (152 в сезоне-1970/1971).
Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. В его активе сразу четыре сезона с 200+ очками: с 215, 212, 208 и 205 баллами.
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