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Купер — о поражении от «Торонто»: в игре не было интенсивности, она ничего не решала

Купер — о поражении от «Торонто»: в игре не было интенсивности, она ничего не решала
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4), который прошёл этой ночью.

«В этой игре не было интенсивности, вообще никакой. Так могло показаться с трибун, но это была ничего не решающая игра. В какой-то момент мы что-то выясним, когда вернёмся и посмотрим запись, но у них были игроки, которые серьёзно переигрывали свои отрезки», — приводит слова Купера NHL.com.

Отметим, что эти же соперники уже точно встретятся друг с другом в первом раунде Кубка Стэнли. На данный момент это пока единственная определившаяся пара плей-офф. Обеим командам осталось сыграть по одному матчу в регулярном чемпионате.

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