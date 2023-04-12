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Американский защитник: КХЛ — как супердержава, местами похожая на страну третьего мира

Американский защитник: КХЛ — как супердержава, местами похожая на страну третьего мира
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Американский защитник Джеймс Вишневски, в сезоне-2016/2017 выступавший за «Адмирал», рассказал, чем его поразила КХЛ.

«Самое безумное – КХЛ это как Дикий Запад. Как супердержава, которая местами похожа на страну третьего мира. Там совершенная дичь. Я своими глазами видел, как люди сами ставят себе капельницы, кидают иголки в мусорку.

В одном из последних своих матчей я подрался и сломал сопернику нос. Был весь в его крови, наш врач смывал её с меня, даже не надев перчатки. Вот подобные вещи – самая дичь», — сказал Вишневски в подкасте Cam&Strick.

Напомним, Вишневски провёл за дальневосточный клуб всего 16 матчей, после чего покинул команду в декабре 2016-го. За этот отрезок в «Адмирале» американец набрал 4 (1+3) очка при 39 минутах штрафа.

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