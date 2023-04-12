Р. Ротенберг: матчи с ЦСКА — это игры уровня лучших команд мира! Я не шучу, это так

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (0:3, 2-4 в серии) объяснил выбор голкипера Владислава Подъяпольского на шестой матч серии и оценил игры с московской командой.
«Выпустили Подъяпольского? Здесь была объективная замена. Я не буду всё рассказывать детально, но у Дмитрия Николаева были серьёзные травмы до начала сезона. Он молодой вратарь 2000 года рождения, ему 23 года. У него огромное будущее, его пытались забрать в Америку, а мы этого не допустили. Он наш воспитанник, и он продолжает с нами.
И мы знаем, как лучше его подготовить к сезону. В плей-офф физика и физическая готовность любого игрока выходит на первый план с таким сильным соперником, как ЦСКА. Я не шучу, когда говорю, что это игры уровня лучших команд мира, лучших команд НХЛ. Это абсолютно так. Очень плотная игра, и нужно иметь лучшую физику, в том числе это очень важно для вратаря», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 апреля 2023
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