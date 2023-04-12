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Главный тренер ЦСКА Фёдоров назвал ключевые моменты в победе над СКА

Главный тренер ЦСКА Фёдоров назвал ключевые моменты в победе над СКА
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над СКА (3:0, 4-2 в серии) рассказал о ключевых моментах в сегодняшней игре.

«Быстрый гол немного остудил пыл нашего соперника. Мы сыграли очень грамотно на своих местах, двигали шайбу вперёд, что было важно. Соперник любит забрасывать шайбу в зону, его мобильные нападающие могут покрыть большой объём катания. Мы с этим справились. Продолжили выпускать наших ребят согласно определённым заготовкам, которые мы увидели после получения состава нашего соперника. До полуночи будем немного в иллюзии, а дальше новый рабочий день. Не знал, что у меня стало 100 побед в лиге, не следил за этим. Спасибо, что сказали и поздравили», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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