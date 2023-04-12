Экс-игрок СКА: пока петербуржцы не научатся реализовывать моменты, кубок не возьмут

Бывший защитник СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР 1987 года Александр Михайлов рассказал о вылете клуба с берегом Невы из розыгрыша Кубка Гагарина от ЦСКА (2-4 в серии).

«Победил сильнейший, что тут можно сказать. ЦСКА чётко играл в обороне, в атаке, у них прекрасный вратарь — это безоговорочная победа. Пока СКА не научится реализовывать свои моменты, хотя бы большинство, ничего сделать не сможет. Сегодня ЦСКА был сильнее.

Гусев — в запасе, Жафяров — в запасе, Ожиганов — в запасе. Яшкин, говорит Ротенберг, играл на уколах. Лидеры ЦСКА в этой дуэли переиграли лидеров СКА.

Какой-то изюминки, изобретательности в атаке СКА не показал? Нет, бросали, создавали моменты, но нужна реализация. Забей они гол, игра была бы другая. Но в ответственные моменты у них шайба то подскочит, то уйдёт, то ещё что-то. Это и есть мастерство.

ЦСКА играет одним составом не первый сезон, у СКА — постоянная «текучка»? Ну, видите, Роман Ротенберг говорит, что команда — молодая, ищет игру, всё время её совершенствует. Сегодня было видно, что ЦСКА сильнее и заслуженно победил в серии. Игра вратаря, игра в обороне и умение забивать в нужный момент — вот слагаемые. Сами видели, как Григоренко играет: вроде его не видно, не бьётся, борта не ломает, но представилась возможность — забивает в решающий момент. Окулов у них такой же. У СКА так не получается, поэтому всё закономерно», — цитирует Михайлова «РБ Спорт».

ЦСКА в рамках финальных серий Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина победил СКА в шестой раз подряд. Москвичи были сильнее в 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 годах.