ЦСКА шестой раз подряд обыгрывает СКА в рамках финала Западной конференции плей-офф

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу во встрече со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали москвичи.
ЦСКА в рамках финальных серий Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина победил СКА в шестой раз подряд. Москвичи были сильнее в 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 годах.
2016-й: ЦСКА – СКА 4-0;
2018-й: СКА – ЦСКА 2-4;
2019-й: ЦСКА – СКА 4-3;
2021-й: ЦСКА – СКА 4-2;
2022-й: СКА – ЦСКА 3-4.
Последний раз СКА обыгрывал ЦСКА в полуфинале в 2015 года со счётом 4-3.
ЦСКА выиграл финальную серию Западной конференции у СКА со счётом 4-2 и сыграет в финале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». Первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля. Вторая игра состоится 19 апреля. Матчи в Москве пройдут 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.
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