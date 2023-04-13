«Сент-Луис» уступил «Далласу», у Евгения Дадонова одна голевая передача

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Уже на шестой минуте матча Уайатт Джонстон открыл счёт голам. Спустя лве минуты сравнял Якуб Врана. На последней минуте первого периода Джо Павелски вывел гостей вперёд. Но спустя 30 секунд голом ответил Роберт Томас, и команды ушли на перерыв с равным счётом.

Роопе Хинц забил за гостей на 25-й минуте игры. Спустя ещё одну минуту отличился второй раз за матч Джонстон. В этот раз ему голевую передачу отдал российский нападающий Евгегий Дадонов. Тайлер Сегин на 40-й минуте установил итоговый счёт на табло.