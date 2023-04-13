Задоров — второй защитник в истории «Калгари», оформивший натуральный хет-трик

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Хет-триком в составе «Флэймз» отметился российский защитник Никита Задоров, один раз отличившись во втором периоде и дважды в третьем.

Таким образом, Задоров стал вторым защитником в истории франшизы, которому удалось оформить натуральный хет-трик. Первым был Пол Райнхарт, который сделал это в 1986 году.

Этот матч стал последним для «Калгари» в сезоне-2022/2023. Команда Дэррила Саттера не смогла пробиться в плей-офф НХЛ. В текущем сезоне Задоров сыграл во всех 82 матчах «Калгари», набрав 21 (14+7) очко при показателе полезности «+11» и среднем игровом времени 18.41.