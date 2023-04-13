Видео: Никита Задоров сделал хет-трик в последнем матче «Калгари» в сезоне
Поделиться
В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Хет-триком в составе «Флэймз» отметился российский защитник Никита Задоров, один раз отличившись во втором периоде и дважды в третьем.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео каждой из шайб россиянина:
Этот матч стал последним для «Калгари» в сезоне-2022/2023. Команда Дэррила Саттера не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.
В текущем сезоне Задоров сыграл во всех 82 матчах «Калгари», набрав 21 (14+7) очко при показателе полезности «+11» и среднем игровом времени 18.41.
Комментарии
- 13 апреля 2023
-
08:27
-
08:17
-
07:58
-
06:31
-
05:50
-
05:37
-
05:21
-
04:46
- 12 апреля 2023
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:28
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:38
-
22:26
-
22:20
-
22:14
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:51
-
21:42
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:27
Партнерский контент