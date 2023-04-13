Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен состав участников КХЛ сезона-2023/2024, «Лада» возвращается в лигу

Сегодня, 13 апреля 2023 года, Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников следующего сезона. В сезоне 2023/2024 примут участие 23 клуба.

Состав участников сезона-2023/2024:

1. «Авангард» (Омск).

2. «Автомобилист» (Екатеринбург).

3. «Адмирал» (Владивосток).

4. «Ак Барс» (Казань).

5. «Амур» (Хабаровск).

6. «Барыс» (Астана).

7. «Витязь» (Московская область).

8. «Динамо» (Минск).

9. «Динамо» (Москва).

10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).

11. «Лада» (Тольятти).

12. «Локомотив» (Ярославль).

13. «Металлург» (Магнитогорск).

14. «Нефтехимик» (Нижнекамск).

15. «Салават Юлаев» (Уфа).

16. «Северсталь» (Череповец).

17. «Сибирь» (Новосибирская область).

18. СКА (Санкт-Петербург).

19. «Спартак» (Москва).

20. «Торпедо» (Нижний Новгород).

21. «Трактор» (Челябинск).

22. ХК «Сочи» (Сочи).

23. ЦСКА (Москва).

Отметим, что в текущем сезоне приняло участие 22 клуба. С сезона-2023/2024 состав участников пополнит тольяттинская «Лада».