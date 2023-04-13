«Сыграйте сами в хороший хоккей». Форвард «Адмирала» — о словах Панина про игру «моряков»

Нападающий «Адмирала» Александр Шевченко отметил на слова защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина о том, что дальневосточный клуб играет в «блевотинский хоккей».

«Как отношусь к словам Панина? Как мне к этому относиться? «Адмирал» выбил «Салават» в первом раунде. Конечно, Панин будет говорить, что мы такие-сякие. Сыграйте сами в хороший хоккей, какие вопросы тогда будут?

За счёт чего удалось обыграть «Салават»? В первую очередь за счёт тренерского штаба, который разобрал игру, направил и сказал, что нужно делать и как обыграть такого сильного соперника. «Салават Юлаев» – это крутая команда, что тут говорить. Но мы выполняли то, что говорил тренер, и справились. Нас ещё вратарь Никита Серебряков спасал чуть ли не каждую минуту», — цитирует Шевченко «РБ Спорт».

Шевченко в регулярном сезоне сыграл 54 матча, в которых набрал 12 (5+7) очков. В плей-офф 30-летний форвард отметился двумя заброшенными шайбами.