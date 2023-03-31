«Блевотина. Блевотинский хоккей». Панин — о стиле игры «Адмирала»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал вылет «Адмирала» в полуфинальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» (2-4). Кроме того, хоккеист поделился мыслями о поражении уфимской команды в первом раунде. «Салават» в шести матчах проиграл серию дальневосточному клубу и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. Панин также оценил стиль игры «Адмирала».

«Не скажу, что полностью следил за серией «Ак Барса» и «Адмирала», но какие-то матчи отрывочно были интересны. «Адмирал» действовал в своей манере. Они выбрасывали шайбу из зоны, ждали момента контратаки и использовали свои моменты. В принципе, так же, как и с «Салаватом Юлаевым». Это дало свои плоды в определённом смысле — они выиграли две встречи, что очень круто.

«Адмирал» — это открытие чемпионата. Никита Серебряков — тоже. Парень очень круто сыграл, надёжно, зачистил моменты, по чемпионату хорошо выступал. Видны тренерская работа, сплочённость коллектива и немаловажный фактор — удача, которая им сопутствовала.

Что у нас не получилось? Всё складывалось из каких-то мелочей. Если говорить про перелёты, то мы оказались в одинаковых условиях. Мы даже в лучших условиях оказались, потому что у нас был прямой перелёт. Они, по-моему, садились в Новосибирске, дозаправлялись и летели дальше. Они предложили нам достаточно вязкий хоккей в обороне. Тут материться не материться… Ну вот эта блевотина, если честно. Вот этот блевотинский хоккей, который они нам предложили: ты входишь в зону с шайбой, тратишь много усилий, чтобы туда войти, они просто выбрасывают и не бегут за ней, просто меняются, у них выходят свежие.

Мы сыграли 21 период за шесть матчей, включая овертаймы. Чисто провалили период, когда при счёте 2:0 вышли на третий период и стояли, ждали, когда нам два гола забьют. Один период мы полностью проиграли. И, если по минутам взять моменты из шести матчей, накопится ещё один период. Но все остальные… Мы такое количество моментов создали, столько сил затратили, столько эмоций. Мы проиграли. Нас переиграл вратарь, и они нас перетерпели», — сказал Панин в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».