Коньков: ЦСКА заманил СКА в свою игру и спокойно играл на контратаках

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал о сильных сторонах ЦСКА, благодаря которым москвичи одолели СКА (4-2) в финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ.

«Я думаю, что быстрая шайба в начале игры сыграла свою роль. Питерцам комфортнее играть, когда они ведут в счёте. Во всей серии СКА лучше начинал игру, а тут получилась обратная ситуация. Вышло так, что СКА пришлось догонять и раскрываться. ЦСКА же заманил петербуржцев в свою игру и спокойно играл на контратаках. Москвичи нашли огрехи в обороне соперника и смогли реализовать свои моменты.

Хочется отметить то, насколько терпеливо и грамотно они сыграли в обороне, а также мастерски использовали свои моменты. Григоренко и Окулов сыграли серию на высочайшем уровне, а вся остальная команда поддержала их настрой. Петербуржцам было тяжело, они вчера создали не более пяти моментов, которые могли бы привести ко взятию ворот. Очень тяжёлым был вход в зону. Быстрый пропущенный гол стал для них холодным душем», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

ЦСКА в рамках финальных серий Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина победил СКА в шестой раз подряд. Москвичи были сильнее в 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 годах.