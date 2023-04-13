Бывший голкипер СКА назвал ключевой эпизод в финальной серии Западной конференции

Бывший голкипер СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР 1987 года Сергей Черкас подвёл итог финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина между клубами с берегов Невы и ЦСКА (2-4).

«Серия между СКА и ЦСКА получилась хорошая. Красивый хоккей, много голов, единоборств, вратари неплохо играли. Самое интересное, что пятая игра, состоявшаяся в Питере, ничего плохого для петербуржцев не предвещала. Вели 2:0, вчистую переигрывали соперника. Надлом произошёл, когда Григоренко забил какой-то немыслимый гол с нуля градусов при счёте 2:1. А окончательно стало ясно, что СКА не сможет выиграть, это когда Яшкин не реализовал выход один на один с голкипером ЦСКА. Тот же Григоренко потом использовал свой момент.

Может, неудачно сыграл Николаев в воротах СКА в этот вечер. Но винить его нельзя. Провёл он серию хорошо, где-то устал, нагрузка на него выпала приличная. ЦСКА здорово выглядел в серии, они не победили бы СКА, если бы плохо сыграли.

Что дальше будет в СКА? Тренерский штаб проанализирует, где какие ошибки, сделает корректировки в составе, и СКА будет ещё сильнее. Я с кем ни разговаривал, у всех хорошее впечатление о команде. Нет разочарования. Сезон в целом неплохой для армейцев: выиграли регулярный чемпионат, много перспективных ребят «прокрутили» через состав. Теперь главное понять, с кем двигаться дальше и какие позиции надо укрепить», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

ЦСКА в рамках финальных серий Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина победил СКА в шестой раз подряд. Москвичи были сильнее в 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 годах.