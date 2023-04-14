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Тертышный: Хэммонд не мог играть на максимум и честно об этом сказал

Тертышный: Хэммонд не мог играть на максимум и честно об этом сказал
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Форвард «Трактора» Никита Тертышный в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о том, почему не получилась игра у голкипера Эндрю Хэммонда за челябинцев.

«Почему не получилось у Хэммонда? Мне кажется, у него была какая-то травма нижней части, может быть, она ему не давала на 100% включиться в работу. Мы выиграли с ним, но потом что-то его беспокоило, он не мог играть на максимум, и он честно об этом сказал. Наверное, из-за этого он и завершил карьеру. Эндрю хороший парень, не до конца влился, потому что был короткое время, но ничего плохого о нём не скажу», — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

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