41-летний голкипер «Баффало» Крэйг Андерсон завершил карьеру в НХЛ

В Баффало (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0).

После завершения матча игроки «Баффало» тепло поздравили своего голкипера Крэйга Андерсона, для которого этот матч стал последним в НХЛ. 41-летний вратарь сегодня отразил 30 бросков из 33 и победой завершил свою карьеру в североамериканской лиге.

В нынешнем сезоне Андерсон принял участие в 26 матчах, в которых одержал 11 побед при коэффициенте надёжности 3,06 и проценте отражённых бросков 90,8. За карьеру в НХЛ он также выступал за «Чикаго Блэкхоукс», «Флориду Пантерз», «Колорадо Эвеланш», «Оттаву Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз».