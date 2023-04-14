Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин – третья звезда матча «Рейнджерс» – «Торонто»

Артемий Панарин – третья звезда матча «Рейнджерс» – «Торонто»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российский нападающий Артемий Панарин был признан третьей звездой матча. У россиянина один гол в матче. Первым стал Ноэль Аччари, который своим голом принес победу гостям. Второе же место у Вильяма Нюландера. Он забил один гол.

В составе победителей отличились Тимоти Лильегрен, Вильям Нюландер и Ноэль Аччари.

За «Рейнджерс» забивали Каапо Какко и российский нападающий Артемий Панарин. Форвард Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Российский голкипер Игорь Шестёркин не принимал участие в этой встрече.

Материалы по теме
Панарин догнал канадских легенд! Оформил дубль и выбил 90 очков в сезоне НХЛ
Панарин догнал канадских легенд! Оформил дубль и выбил 90 очков в сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023