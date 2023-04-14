Артемий Панарин – третья звезда матча «Рейнджерс» – «Торонто»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российский нападающий Артемий Панарин был признан третьей звездой матча. У россиянина один гол в матче. Первым стал Ноэль Аччари, который своим голом принес победу гостям. Второе же место у Вильяма Нюландера. Он забил один гол.

В составе победителей отличились Тимоти Лильегрен, Вильям Нюландер и Ноэль Аччари.

За «Рейнджерс» забивали Каапо Какко и российский нападающий Артемий Панарин. Форвард Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Российский голкипер Игорь Шестёркин не принимал участие в этой встрече.