Панарин догнал канадских легенд! Оформил дубль и выбил 90 очков в сезоне НХЛ

Пока взоры наблюдателей поглощены борьбой «Питтсбурга», «Айлендерс» и «Флориды», «Баффало» всё ещё теоретических шансов не потерял. Правда, «клинкам» на финише сезона надо выигрывать вообще все матчи, но и в соперниках у них две не попавшие в плей-офф команды. «Рейнджерс», казалось, точно попадали на старых друзей из «Нью-Джерси» в первом раунде, но могли попытаться залезть и повыше.

Однако, судя по всему, мотивации «копам» не особенно хватало. «Временами эта команда выглядела так, будто ей незачем играть», — критикует игроков обозреватель New York Post. Их молодым соперникам было абсолютно нечего терять, и уже в первом периоде они были заметно активнее, перебросав «Рейнджерс» 14:4. 21-летний немец Петерка открыл счёт в первом периоде, и пятёрка соперника казалась пассивными наблюдателями игры «Клинков».

Однако в начале второго периода «Рейнджерс» очень быстро сравняли счёт: Мика Зибанеджад отдал поперечный пас Артемию Панарину, и тот забил из левого круга вбрасывания в большинстве. Для обоих игроков, которые перед матчем делили первое место в бомбардирской гонке команды, это стало 90-м баллом в сезоне: если Артемий эту отметку пересекает уже в третий раз, то иранский швед — впервые.

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А вскоре уже Панарин стал единолично лучшим бомбардиром команды. Комбинация оказалась очень похожей на первый гол: пас через всю ширину площадки, но уже от Владимира Тарасенко — и гол из левого круга вбрасывания. Хотя Овечкин пока не играет из-за травмы, с его любимой позиции есть кому забивать.

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Тем не менее гол Кейси Миттельштадта не позволил игре закончиться в основное время. А в серии буллитов Панарин упустил возможность сделать «хет-трик» — его бросок отразил Девон Леви: вратарь канадской молодёжки-2021 с ходу зашёл в НХЛ очень уверенно и был признан первой звездой сегодняшнего матча, который закончился победой «Баффало» в серии штрафных бросков.

После матча журналисты больше интересовались «клинками», и публичных заявлений от Панарина после 90-го очка болельщики не услышали. Однако лишь два игрока «Рейнджерс» до Панарина выбивали три сезона с 90+ очками: это Марк Мессье и Жан Рателль. Все свои 90-очковые сезоны Панарин провёл за «Рейнджерс».

Тем временем «Каролина», к удивлению многих, проиграла «Оттаве» и продолжила своё падение в концовке сезона. Сейчас вполне возможен вариант, при котором «Нью-Джерси» выйдет на первое место в дивизионе — и такой ранней встрече даже с проблемными «ураганами» в «Рейнджерс» вряд ли обрадуются.