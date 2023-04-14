«Бостон» повторил рекорд НХЛ по количеству гостевых побед

«Бостон Брюинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Этот успех стал для «мишек» 31-м гостевым в нынешнем сезоне.

Как отмечает StatsCentre, «Бостон» повторил рекорд НХЛ по количеству побед в выездных матчах в рамках одного чемпионата. «Брюинз» повторили достижение «Детройт Ред Уингз» сезона-2005/2006. Тогда «красные крылья» также одержали 31 победу. «Тампа-Бэй Лайтнинг» удерживает третью позицию с 30 успешными гостевыми матчами в сезоне-2018/2019.

Напомним, в Монреале (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1).