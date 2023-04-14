«Бостон» повторил рекорд НХЛ по количеству гостевых побед
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«Бостон Брюинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Этот успех стал для «мишек» 31-м гостевым в нынешнем сезоне.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Кондотта (Пеццетта, Тисдейл) – 03:27 (5x5) 1:1 Фредерик (Клифтон, Пастрняк) – 09:19 (5x5) 1:2 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 14:40 (5x5) 2:2 Судзуки (Эдмундсон) – 27:16 (4x4) 3:2 Пеццетта (Питлик, Тирни) – 28:24 (5x5) 3:3 Орлов (Лауко) – 33:58 (5x5) 4:3 Бэррон (Эванс, Питлик) – 41:09 (4x5) 4:4 Койл – 48:48 (5x5) 4:5 Пастрняк (Орлов, Бертуцци) – 51:00 (5x5)
Как отмечает StatsCentre, «Бостон» повторил рекорд НХЛ по количеству побед в выездных матчах в рамках одного чемпионата. «Брюинз» повторили достижение «Детройт Ред Уингз» сезона-2005/2006. Тогда «красные крылья» также одержали 31 победу. «Тампа-Бэй Лайтнинг» удерживает третью позицию с 30 успешными гостевыми матчами в сезоне-2018/2019.
Напомним, в Монреале (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1).
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