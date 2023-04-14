Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон» повторил рекорд НХЛ по количеству гостевых побед

«Бостон» повторил рекорд НХЛ по количеству гостевых побед
Комментарии

«Бостон Брюинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Этот успех стал для «мишек» 31-м гостевым в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Кондотта (Пеццетта, Тисдейл) – 03:27 (5x5)   1:1 Фредерик (Клифтон, Пастрняк) – 09:19 (5x5)   1:2 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 14:40 (5x5)   2:2 Судзуки (Эдмундсон) – 27:16 (4x4)   3:2 Пеццетта (Питлик, Тирни) – 28:24 (5x5)   3:3 Орлов (Лауко) – 33:58 (5x5)   4:3 Бэррон (Эванс, Питлик) – 41:09 (4x5)   4:4 Койл – 48:48 (5x5)   4:5 Пастрняк (Орлов, Бертуцци) – 51:00 (5x5)

Как отмечает StatsCentre, «Бостон» повторил рекорд НХЛ по количеству побед в выездных матчах в рамках одного чемпионата. «Брюинз» повторили достижение «Детройт Ред Уингз» сезона-2005/2006. Тогда «красные крылья» также одержали 31 победу. «Тампа-Бэй Лайтнинг» удерживает третью позицию с 30 успешными гостевыми матчами в сезоне-2018/2019.

Напомним, в Монреале (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1).

Материалы по теме
Два очка Орлова помогли «Бостону» обыграть «Монреаль»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023