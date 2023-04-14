«Анахайм» не стал продлевать соглашение с главным тренером Икинсом
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Пресс-служба «Анахайм Дакс» на официальном сайте сообщила о том, что калифорнийский клуб принял решение не продлевать контракт с главным тренером Далласом Икинсом.
Текущий сезон стал уже пятым подряд для «уток» и четвёртым при Икинсе, когда команда не попала в плей-офф. За регулярный чемпионат «Дакс» набрали 58 очков и заняли последнее место в Тихоокеанском дивизионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
56-летний Икинс возглавлял «Анахайм» с июня 2019 года, а до этого в течение четырёх лет руководил его фарм-клубом «Сан-Диего» в АХЛ.
Напомним, сегодня, 14 апреля, также стало известно о том, что в отставку было отправлено всё руководство «Питтсбург Пингвинз», который не сыграет в плей-офф впервые за 17 лет.
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