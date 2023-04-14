Малкина и Кросби подвели ужасные менеджеры. Почему «Питтсбург» пролетел мимо плей-офф НХЛ

Когда «Питтсбург» проиграл «Чикаго» свой предпоследний матч регулярки, пожалуй, в шоке были все. Болельщиков «ястребов» уже давно интересуют не очки, а процентовка драфт-лотереи, фанаты же «Питтсбурга» вживую наблюдали конец великой эры. Дуэт Кросби — Малкин не пропустил ни одного розыгрыша плей-офф, однако вчера эта серия закончилась — символично, что делают они это синхронно с «Вашингтоном».

А ведь летом «пингвины» сделали то, что казалось невозможным — сохранили свою легендарную троицу Кросби — Малкин — Летанг. К ветеранам нет никаких претензий: Летанг смог вернуться на лёд вскоре после второго инсульта, а дуэт звёздных центров впервые в карьере провёл полный сезон. Однако даже самая красивая девушка Франции не может дать больше, чем у неё есть — и усилий лишь легендарных ветеранов уже недостаточно.

Все последние годы «Питтсбург» постоянно занимался перебором партнёров для суперветеранов, в основном на рынке обменов, «Пингвинз» за последнее время довели не так много молодых игроков до основы. Этот курс начался ещё при Джиме Рутерфорде, который не сразу, но всё-таки смог найти тех игроков, которые идеально дополняли топ-центров на фланге, а также качественных работяг для нижних звеньев.

Весной 2021-го «Питтсбург» проиграл в плей-офф «Айлендерс»: несмотря на хорошую регулярку, в плей-офф провалился основной вратарь Тристан Джерри, напривозивший за шесть игр очень много. Тем не менее у «Пингвинз» был интересный состав: заводилой третьего звена выступал Джаред Макканн, который на тот момент провёл лучший сезон в карьере, в четвёртом звене раскрылись Фредерик Годро и Брэндон Танев. Всех троих через год в команде уже не было.

Драфт расширения «Сиэтла» «Питтсбург» провёл очень странно. Команда решила защитить уже 36-летнего на тот момент Джеффа Картера, который был получен в обмене незадолго до этого, Макканн был обменян в «Торонто» (впрочем, там тоже умудрились его не защитить и потеряли), а «Кракен» выбрали Танева. Упомянутый выше Годро ушёл в «Миннесоту» бесплатно и сделал там громадный скачок.

Джефф Картер Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Впрочем, в отдельно взятом прошлом сезоне это не ударило по «Питтсбургу»: команда набрала больше 100 очков в регулярке, а поражение от «Рейнджерс» вполне объяснялось наличием в воротах третьего вратаря и травмой Кросби при счёте 3-1 в серии. Никаких предпосылок для резкого падения не наблюдалось.

Однако прошлым летом управленческий дуэт из Брайана Бурка (президент по хоккейным операциям) и Рона Хекстолла (генеральный менеджер) развернул бурную и не совсем понятную деятельность. Клуб решил радикально обновить защиту, в рамках двух обменов отдав Майка Мэтисона и Джона Марино, получив Джеффа Питри и Тая Смита: 22-летний защитник «Нью-Джерси» как бы компенсировал то, что обмен Питри делал оборону «Питтсбурга» ещё более возрастной. Однако Смит, который в «Дэвилз» после первого сезона резко спикировал вниз, в новой команде пока больше сидел в АХЛ — а тем временем тот же Марино стал одной из ключевых причин резкой перезагрузки «Нью-Джерси» в этой регулярке.

В новом сезоне оказалось, что у команды фактически отсутствует третья тройка. На бумаге сочетание ветерана Картера, автора «золотого» гола МЧМ-2016 Капанена и трудяги из «Каролины» Макгинна казалось неплохим, и оно даже набирало какие-то очки, но при этом реального эффекта для клуба не приносило. В результате на дедлайне «Питтсбург» провёл очередной раунд перестановок. Тотально деградировавшего Капанена пришлось скидывать на драфт отказов, где его забрал «Сент-Луис». Незадолго до этого неназванная команда предлагала за него актив, однако «Питтсбург» отказался. Макгинна скинули в «Анахайм».

Впрочем, активность на дедлайне оказалась не менее бесполезной. Заменить Капанена должен был другой финн, Микаэль Гранлунд, который на новом месте умудрился показать ещё меньшую эффективность — пять очков в 21 матче. Герой двух чемпионских плей-офф Ник Бонино после перехода в старый новый клуб провёл лишь три матча, Дмитрий Куликов — пять: оба выбыли из строя из-за травм. При этом параллельно менеджеры «Питтсбурга» отдали в «Вегас» Тедди Блюгерса: латвиец был ключевым игроком команды в меньшинстве, забирал на себя львиную долю вбрасываний в зоне обороны.

Впрочем, нынешнее руководство «Питтсбурга» может легко предъявлять претензии своим предшественникам. Два кубка «Пингвинов» были бы невозможны без Мюррея, Гюнцеля, Раста, которых задрафтовали ещё при Рэе Шеро в начале 2010-х, причём в средних раундах. В этом году игроки, которые были задрафтованы «Питтсбургом» после 2014-го, суммарно сыграли за команду… шесть матчей.

Немало критики получает и главный тренер Майк Салливан — но он сравнительно недавно подписал новое соглашение и вряд ли куда-то денется. Статистика печальна: ни одной выигранной серии плей-офф за пять сезонов и критика болельщиков за то, что игроки (тот же Капанен, например) при нём не похожи сами на себя — однако пресса Питтсбурга встаёт за своего главного тренера грудью.

Майк Салливан и Евгений Малкин Фото: Brent Clark/Zuma/ТАСС

Да и руководство клубов НХЛ обычно делает то, что от них просят владельцы — а чего хочет группа Fenway, которая контролирует клуб после его продажи Марио Лемье, не совсем ясно. Понятно, какова цель у Теда Леонсиса в «Вашингтоне»: пусть мы уже не будем претендовать на Кубок, но Овечкин и его рекорд остаются одним из главных магнитов всей лиги, который позволяет как минимум зарабатывать. А высшее руководство «пингвинов» хочет и за Кубок бороться, и слишком много за это не платить — поэтому менеджерам де-факто нельзя продавать пики первого раунда, и вместо этого они судорожно тасуют средних игроков в надежде, что что-то вырастет.

Ни о какой перестройке в «Питтсбурге» не придётся говорить ещё минимум два сезона, в ходе которых действует контракт Сидни Кросби, даже сейчас оформившего 90-очковый сезон. Его друзья Малкин и Летанг имеют ещё более длительные соглашения — а это значит, что в ближайшие годы «пингвины» будут пытаться сделать «последний танец» в стиле «Бостона». Однако «мишки» за последние годы пропускали плей-офф и имели возможность выбирать высоко, а также сделали ряд безупречных менеджерских решений — кроме того, их живые легенды согласились на копеечные контракты ради одной последней попытки. У «Питтсбурга» такого окна возможностей точно нет.