Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маршан вышел на шестое место в истории НХЛ по общему количеству очков в карьере

Маршан вышел на шестое место в истории НХЛ по общему количеству очков в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Минувшей ночью в Монреале (Канада) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4.

Нападающий гостей Брэд Маршан отметился в этом матче результативной передачей в первом периоде.

Таким образом, Маршан довёл суммарное количество своих очков в карьере (регулярные чемпионаты + плей-офф) до 980. По этому показателю он вышел на шестое место в истории НХЛ, сравнявшись с Бобби Орром.

Лидирует по общему количеству очков в карьере Рэй Бурк (1667). За ним следует Джонни Бусик (1439). Третье место занимает Патрис Бержерон (1167). Четвёртый показатель у Фила Эспозито (1114). Пятое место принадлежит Рику Миддлтону (998).

Материалы по теме
«Бостон» обновил рекорды НХЛ по двум статистическим показателям
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023