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Маршан вышел на шестое место в истории НХЛ по общему количеству очков в карьере

Минувшей ночью в Монреале (Канада) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4.

Нападающий гостей Брэд Маршан отметился в этом матче результативной передачей в первом периоде.

Таким образом, Маршан довёл суммарное количество своих очков в карьере (регулярные чемпионаты + плей-офф) до 980. По этому показателю он вышел на шестое место в истории НХЛ, сравнявшись с Бобби Орром.

Лидирует по общему количеству очков в карьере Рэй Бурк (1667). За ним следует Джонни Бусик (1439). Третье место занимает Патрис Бержерон (1167). Четвёртый показатель у Фила Эспозито (1114). Пятое место принадлежит Рику Миддлтону (998).