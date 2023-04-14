Правительство Новосибирской области просит ещё 2,1 млрд рублей на достройку «Сибирь-Арены»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил внести поправки в бюджет региона.

По информации издания «Сибкрай», изменения в том числе касаются расходной части – в 2023 году она увеличится на 7,6 млрд рублей. При этом одна из наиболее чувствительных статей – строительство многофункционального ледового дворца «Сибирь-Арена».

«Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске – увеличены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 2 100 000,0 тысячи рублей в связи с увеличением стоимости строительства», — сказано в пояснительной записке к поправкам в бюджет, которые рассмотрят депутаты Законодательного собрания региона.

Поясняется, что средства требуются на «строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей» к арене – 194 571,8 тысячи рублей, на «приобретение необходимого оборудования для приведения многофункциональной ледовой арены в нормативное состояние и ввода в эксплуатацию» – 120 885,2 тысячи рублей. Кроме того, необходимо увеличить бюджетные ассигнования на 44 200 тысяч рублей «в целях заключения нового государственного контракта на завершение строительства объекта». В ходе работ один из подрядчиков сорвал сроки выполнения работ по контракту, работа с ним прекращена.

Помимо этого, увеличение бюджетных ассигнований связано с вводом первого этапа объекта в эксплуатацию – возникла обязанность уплаты налога на имущество, исходя из балансовой стоимости первого этапа – 4 881 475,4 тысячи рублей.

Напомним, «Сибирь-Арена» изначально возводилась к молодёжному чемпионату мира — 2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске. Однако после лишения России данного права сроки строительства сдвинулись. При этом новая «Джи-Драйв-Арена» в Омске была введена в эксплуатацию уже в октябре 2022-го.