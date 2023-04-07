Главный тренер «Сибири» назвал фамилию игрока, к которому относилась фраза про «тю-тю-тю»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал, к кому из игроков относилась фраза про «тю-тю-тю», сказанная им по итогам матча с «Сочи» в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова в конце августа.

«К Назаревичу. Я читал интервью Шарова (когда он сказал, что «тю-тю-тю» относилось к нему. — Прим. «Чемпионата»), потом сказал: «Это не тебе, это Антону Назаревичу». Антон проехал один круг, второй проехал, к синей линии приехал. Защитники не знают, куда им бежать. Кругами ездил: клюшка-конёк, финтит, всё красиво. Феерил, ездил, круги наматывал. Забивать-то когда будем?» — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Василевич.

Читайте полное интервью с Андреем Мартемьяновым на «Чемпионате»: