Агент Ткачёва: нас не устроило предложение «Авангарда», цель — подписать контракт в НХЛ

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва, сообщил о том, что его подопечный близок к тому, чтобы покинуть Омск.

«Мы не удовлетворены предложением омского «Авангарда» по новому контракту Владимира Ткачёва. Наша цель номер один на данный момент — подписать контракт в НХЛ. Я уже начал переговоры с несколькими клубами Национальной хоккейной лиги», — написал Бабаев в социальных сетях.

На данный момент Ткачёв находится в статусе неограниченно свободного агента. В текущем сезоне на его счету 64 матча за «Авангард» и 59 (23+36) очков при показателе полезности «+17».

Сезон-2021/2022 Владимир Ткачёв провёл в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес Кингз».