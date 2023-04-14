Как разнообразить хоккейный сезон в России? У нас есть простая и очевидная идея

Разговоры о том, что КХЛ нужно по максимуму удлинять регулярку и играть по 82 игры, как в НХЛ, идут давно. Отстранение нашей сборной от чемпионатов мира и исчезновение необходимости заканчивать чемпионат к началу мая снова возродило эти разговоры. Игорь Ларионов на одной из пресс-конференций предложить играть 76 игр в регулярке и растянуть сезон КХЛ.

Но давайте задумаемся: а почему в НХЛ играют так много матчей? Нет, не из-за того, что они так любят хоккей или потому, что это создаёт дополнительную интригу. Лет 30 назад огромных телевизионных контрактов у команд не было, они могли заработать только на билетах: больше игр — больше кассовые сборы. Даже сейчас, с учётом того, что телевизионный контракт НХЛ — самый маленький из «большой четвёрки» лиг, хоккей больше всего зависит от билетных прибылей.

Конечно, нашим командам для самоокупаемости они тоже бы не повредили, но на европейских площадках (даже финских) играть столько хоккеистам будет потяжелее, чем на канадских. Да и в этом году проблемы с посещаемостью в КХЛ (по крайней мере, на старте сезона) многие связывали с календарём — якобы при нынешних условиях далеко не каждый может позволить себе так часто ходить на трибуны.

Тем не менее отстранение от матчей на международной арене даёт нам возможность экспериментировать почти как угодно в рамках национальных турниров. Футбольный Кубок России в этом году стал полем для экспериментов — формулу докрутили до того, что разобраться в ней с первой попытки невозможно. Зато команды не жалуются: не самый богатый «Урал» благодаря своим турнирным успехам заработал 146 миллионов рублей и существенно пополнил клубную кассу.

Даже в НБА, которая не жалуется на недостаток популярности, решили провести мини-турнир во время сезона, чтобы подогреть интерес к матчам регулярного чемпионата посреди зимы. Может, и в нашем хоккее придумать что-то новое? Многие журналисты согласятся, что довольно сложно «продавать» матчи кахаэловской регулярки: всё-таки в каждой отдельной игре турнирного смысла не очень много. Уже завтра совет директоров КХЛ будет обсуждать формат нового чемпионата — и у нас есть оригинальная идея.

«Динамо» — обладатель Кубка СССР — 1976 Фото: Кузьмин Валентин, Яковлев Александр/ТАСС

Хоккею нужен Кубок России с участием команд КХЛ, ВХЛ и даже ВХЛ-Б (о, эта легендарная лига из четырёх клубов!). Если вам не нравится нынешний плей-офф КХЛ, где всё, несмотря на ярчайший первый раунд, катится к весьма предсказуемому финалу, то такой формат точно даст маленьким клубам шанс выложиться и выиграть трофей. Заодно можно посмотреть, как клубы ВХЛ выглядят на высшем уровне и оправданы ли разговоры, что обмен между лигами нужно возродить.

Сразу встаёт вопрос: а что с форматом? Нынешняя загадочная сетка футбольного Кубка нужна ещё и для того, чтобы компенсировать топовым клубам отсутствие еврокубков, поэтому для них придумали групповой раунд. В хоккее нет никаких проблем с насыщенностью календаря, да и вообще наш турнир должен в первую очередь дарить сенсации. Почему, например, студенческое баскетбольное «Мартовское безумие» по рейтингам не уступает плей-офф НБА? Потому что там плей-офф состоит из одного матча, что резко повышает вероятность падений кумиров и проходов злых аутсайдеров дальше. Нам такого явно не хватает.

С другой стороны, профессиональных хоккейных команд в России не очень много: если мы вычтем из участников ВХЛ фарм-клубы, которые обычно к кубковым соревнованиям не допускаются, то останется лишь 40 команд. Получается, что если играть до одной победы, то клубу-чемпиону в классической кубковой сетке надо будет провести примерно пять матчей. С одной стороны, это повысит интригу, позволит привезти условный ЦСКА в условный Курган, где будет запредельный ажиотаж из-за такой игры, с другой стороны — малое количество матчей не позволит такому турниру претендовать на хороший спонсорский контракт, который бы мог послужить лишней мотивацией играть в таком турнире.

Зато какой простор для экспериментов открывается! Например, в баскетбольном Кубке России можно играть только нашими игроками, из-за чего некоторые топ-клубы, зависящие от иностранцев, «сливаются» из этого турнира. А если в хоккейном Кубке убрать лимит? Можно вместо бесконечных овертаймов «5 на 5», допустим, сразу играть «4 на 4». Можно сделать Кубок открытым, пригласить туда команды белорусской Экстралиги, казахского чемпионата, как в других видах спорта. Такой турнир выглядит интереснее по задумке, чем растягивание регулярки.

Игорь Дмитриев с Кубком СССР 1974 года Фото: Кузьмин Валентин, Яковлев Александр/ТАСС

Однако история показывает, что Кубки при наличии плей-офф в чемпионате не особенно живучи. В других топовых хоккейных странах таких турниров нет: в Чехии и Швейцарии отменили пару лет назад, в Финляндии это турнир для клубов подэлитных дивизионов, в Германии он проводился сначала для всех, потом только для клубов победнее, потом и вовсе умер. В «нехоккейных» странах, однако, Кубок может иметь успех: на финале Кубка Франции пару месяцев назад собрались 14 тысяч зрителей на парижской арене.

В советское время Кубок не был регулярно разыгрываемым соревнованием: между последним и предпоследним розыгрышем прошло девять лет. Кубок, начатый в 1986-м, умудрились вручить только в 1988-м, после чего больше таких соревнований в нашей стране не проводилось. Но сейчас изменились времена и условия — и у нашего хоккея есть прекрасная возможность придумать что-то новое.